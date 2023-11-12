Общество

Псковский бизнес нарастил долю вакансий с «удаленкой» до 11% – аналитики

Компании с начала года разместили почти 11 000 вакансий в Псковской области с удаленным форматом работы. Это составляет 9% от всего объема предложений о работе в регионе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе сервиса по поиску работы и сотрудников hh.ru.

Каждое десятое место работы в Псковской области – «удаленка», заметили аналитики. За год местный бизнес нарастил долю таких вакансий с 4% до 11%. При этом доля приглашений на работу с удалённым форматом работы в Псковской области за год уменьшилась на 4%. Сейчас на одну вакансию с дистанционным форматом работы местные работодатели могут пригласить кандидатов более 51 раз.

Чаще всего работать вне офиса зовут операторов колл-центров (на эту профессию приходится 68% вакансий от всего объема, копирайтеров (54%), специалистов техподдержки (44%), страховых агентов (30%), специалистов по подбору персонала (каждая пятая или 23% вакансий), а также программистов и разработчиков (27%), а также переводчиков (28%).

При этом проще всего сейчас найти работу с «удаленкой» можно в компаниях из ИТ-сферы (40% предложений о работе здесь содержат именно условие работы вне офиса), в финансовом секторе (31%), а также в сфере образования и науки (27%), СМИ и маркетинге (14%). Кроме того, увеличили число вакансий с «удаленкой» работодатели из сферы транспорта (+2% за год), телекома (+4%).

Рейтинг вакансий с «удаленкой», Псковская область, 2023: