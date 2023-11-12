Общество

«Железные люди»: Журналист и депутат Наталья Юрченко о своем пути к спорту. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Железные люди», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 13 ноября. На этот раз ведущий Владимир Кузь пригласил к разговору директора ГТРК «Псков», депутата Псковской городской Думы и любительницу спорта Наталью Юрченко.

Гостья студии рассказала, как пришла в спорт, как ей удается находить время на пробежки, лыжи и плавание, учитывая жесткий график работы и депутатской деятельности, и что ей дает занятие спортом.

Напомним, «Железные люди» - это новый проект «ПЛН FM», рассказывающий том, как и почему люди приходят в спорт, что дает им в жизни спортивная закалка, как найти свой вид спорта и открыть для себя новые грани жизни даже в зрелом возрасте. Уникальность программы состоит в том, что ведет ее не профессиональный спортсмен или тренер, а человек, который сделал себя сам — депутат Псковского областного Собрания Владимир Кузь. Он выбрал спорт в сознательном возрасте — уже после того, как состоялся как бизнесмен и политик. С помощью своих гостей и на своем личном примере ведущий доказывает радиослушателям, что никогда не поздно прийти в спорт, что спорт - это новые возможности и другое качество жизни.