Общество

Конкурс «Лучший по профессии» вновь пройдет в Пскове

Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» пройдет в Пскове с 24 ноября по 20 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе городской администрации.



Фото: пресс-служба администрации Пскова

Его цель – повышение престижа рабочих профессий, информирование об их значимости и привлечение молодых специалистов к работе на предприятиях города, а также выявление лучших сотрудников организаций и предприятий.

Конкурс проводится по четырем номинациям: «Лучший водитель автобуса-2023», «Лучший парикмахер-2023», «Лучший кондитер-2023», «Лучший портной-2023». Участники будут выполнять теоретические и практические задания. Для каждой номинации создано свое экспертное жюри и критерии оценки.

Победителей наградят денежным вознаграждением в размере 50 тысяч рублей, призеров – благодарственными письмами администрации города Пскова и подарками от организаторов.

Заявки на участие в конкурсе необходимо направить в срок до 24 ноября по адресу электронной почты: oppr@pskovadmin.ru, форма для заявки. По всем интересующим вопросам можно обращаться в отдел предпринимательства и потребительского рынка администрации города Пскова по телефонам: 8 (8112) 29-10-71, 8 (8112)29-10-67.