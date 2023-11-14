Общество

Александр Грацкий назвал способ благоустроить пустырь на Четырех углах

Благоустроить территорию на Четырех углах в Пскове, где ранее демонтировали торговые ларьки, проще всего было бы в рамках участия в программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий сообщил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Эта территория (города Пскова) не выходит из-под контроля, сейчас идет процедура оформления под благоустройство. В планах — благоустроить территорию, и мы с жителями по этому поводу неоднократно общались. По сути сейчас ничто не мешает местным жителям подать заявку на участие в программе "Формирование комфортной городской среды" и благоустроить это пространство», - сказал Александр Грацкий.

Он отметил, что на сегодняшний день есть много инструментов, таких как вышеупомянутая программа, в рамках которых власти и местные жители могут многого добиться во взаимодействии.

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Ранее сообщалось, что решение первой инстанции об отсутствии права собственности ООО «Фавор» на крытый рынок на Четырех углах в Пскове (Рижский проспект, 9) поддержал 14-й арбитражный апелляционный суд.

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Напомним, напротив пустыря - в сквере имени 60-летия Октября - установили пешеходный фонтан.