Александр Грацкий назвал способ благоустроить пустырь на Четырех углах

Благоустроить территорию на Четырех углах в Пскове, где ранее демонтировали торговые ларьки, проще всего было бы в рамках участия в программе «Формирование комфортной городской среды». Об этом заместитель главы администрации Пскова – начальник управления городского хозяйства Александр Грацкий сообщил в программе «Кузница» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Он отметил, что на сегодняшний день есть много инструментов, таких как вышеупомянутая программа, в рамках которых власти и местные жители могут многого добиться во взаимодействии.
Ранее сообщалось, что решение первой инстанции об отсутствии права собственности ООО «Фавор» на крытый рынок на Четырех углах в Пскове (Рижский проспект, 9) поддержал 14-й арбитражный апелляционный суд.
Напомним, напротив пустыря - в сквере имени 60-летия Октября - установили пешеходный фонтан.