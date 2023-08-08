Общество

Отсутствие права собственности ООО «Фавор» на рынок на Четырех углах поддержал апелляционный суд

Решение первой инстанции об отсутствии права собственности ООО «Фавор» на крытый рынок на Четырех углах в Пскове (Рижский проспект, 9) поддержал 14-й арбитражный апелляционный суд. Соответствующая информация опубликована на сайте «Электронное правосудие».

Фото из материалов дела

«Решение Арбитражного суда Псковской области от 3 мая 2023 года по делу №А52-3907/2022 оставить без изменения, апелляционную жалобу общества с ограниченной ответственностью "Фавор" – без удовлетворения», - говорится в решении суда.

Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

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