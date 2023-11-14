Названы самые популярные темы для детей от псковских лекторов Российского общества «Знание»

Лекции психолого-педагогической и профориентационной направленности от филиала Российского общества «Знание» в Псковской области стали самыми популярными для школьников. Об этом сообщила врио ректора ПОИПКРО, региональный координатор Российского общества «Знание» в сфере образования Екатерина Гончарова.
В психолого-педагогический блок входят тренинги, теория психологии, ответы на вопросы, как в современном информационном пространстве найти себя, сформировать «мягкие навыки», те самые компетенции, которые будут востребованы вне зависимости от профессионального блока и пригодятся на любой должности, заметила Екатерина Гончарова.
Темы проходят презентационную верификацию, верификацию тех контекстов, которые требуется для формирования мировоззрения и донесения до максимально широкой аудитории той повестки, которая формируется государством.
Аудиторию регионального филиала можно назвать благодарной, считает Екатерина Гончарова.
Сами лекции углубляют, расширяют и показывают на региональном уровне федеральные темы, а школьный курс раскрывается дополнительно. Помимо лекций, инициативные слушатели могут принять участие в других индивидуальных проектах и акциях, о которых рассказывают в начале мероприятий.