 
Общество

В МВД раскрыли схему сдачи в аренду квартир умерших по поддельным документам

Аферисты обращаются от имени дальнего родственника умершего с просьбой открыть наследственное дело на квартиру, а затем сдают это жилье по фальшивым документам о вступлении в наследство. Об этом 10 мая рассказал заместитель начальника отдела ГУУР МВД России Алексей Горяев.

«Нотариус по закону не имеет право отказать. <...> А в дальнейшем злоумышленники на основании выданного документа сдают в аренду недвижимость умершего», — пояснил эксперт в беседе с «РИА Новости».

Алексей Горяев отметил, что в схемах с выморочными квартирами нередко задействованы несколько человек из различных государственных структур. Такая преступная практика сохраняет свою актуальность. Наибольшее количество подобных случаев регистрируется в крупных российских городах.

Председатель комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов 9 мая также рассказал, что мошенники звонят с предложением за вознаграждение убрать строку капремонта из платежки. Настоящие юристы не обзванивают должников первыми и не собирают их по базам. Реальное списание долгов никогда не запускают через ссылку в СМС или код подтверждения.

