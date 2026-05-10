Россияне могут взыскать компенсацию за фото без согласия, рассказал юрист

Россияне вправе потребовать компенсацию морального вреда, если их фотография была опубликована без согласия. Об этом 10 мая сообщил кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Моисеев.

«Мы говорим о случаях неразрешенного использования. Тут применяется гражданско-правовая ответственность, лицо может потребовать удаления фотографии, а также компенсации морального вреда», — рассказал эксперт в беседе с ТАСС.

По словам Моисеева, человек может потребовать удалить фото и получить компенсацию. На практике размер выплат составляет около 50 тыс. рублей.

В случае агрессивной съемки действия могут квалифицировать как мелкое хулиганство. Наказание варьируется от штрафа в 500 рублей до административного ареста до 15 суток.

Член Ассоциации юристов России Иван Курбаков ранее сообщал, что за установку видеокамер в сдаваемом жилье арендодателю может грозить штраф до 200 тыс. рублей или лишение свободы на срок до пяти лет. Скрытая съемка нарушает конституционное право граждан на неприкосновенность частной жизни.

