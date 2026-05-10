Жителя Гдовского округа подозревают в фиктивной регистрации группы граждан

Житель Гдовского муниципального округа подозревается в фиктивной регистрации группы граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в феврале текущего года в одном из населенных пунктов на территории округа безработный местный житель, 1978 года рождения, осуществил фиктивную регистрацию трех граждан без фактического их пребывания по месту регистрации. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве отмечают, что подобный факт в регионе далеко не единичный. В этой связи полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. В соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» УК РФ правонарушители наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.