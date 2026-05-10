Более 100 росгвардейцев обеспечили порядок в День Победы в Псковской области

Более 100 сотрудников управления Росгвардии по Псковской области обеспечили охрану общественного порядка и общественной безопасности в период празднования 81‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Сотрудники вневедомственной охраны и ОМОН «Кром» в ходе патрулирования совместно с полицией обеспечивали безопасность граждан на улицах городов региона.

Кроме того, подразделения лицензионно‑разрешительной работы провели мероприятия по контролю за соблюдением законодательства РФ в области оборота оружия и частной охранной деятельности.

Благодаря принятым мерам и слаженной работе правоохранительных органов региона нарушений общественного порядка в период празднования Дня Великой Победы не допущено.