Ученые связали употребление яиц со снижением риска болезни Альцгеймера

Употребление яиц может снизить риск развития болезни Альцгеймера у людей старше 65 лет на 27%. Об этом сообщил журнал Science Daily.

Ученые из Университета здравоохранения Лома-Линда в США в течение 15 лет наблюдали за рационом и состоянием здоровья около 40 тыс. человек. Согласно результатам, у людей, съедавших минимум одно яйцо в день пять или более раз в неделю, вероятность столкнуться с заболеванием была значительно ниже по сравнению с теми, кто полностью исключил этот продукт из рациона.

«По сравнению с полным отказом от яиц, употребление не менее пяти яиц в неделю может снизить риск развития болезни Альцгеймера», — подчеркнула автор исследования, доктор медицинских наук, профессор Школы общественного здравоохранения Университета Лома Линда и главный исследователь Джоан Сабате.

Согласно публикации, положительный эффект показало даже небольшое количество яиц в рационе. Сабате уточнила, что употребление продукта от одного до трех раз в месяц связано со снижением риска на 17%, а включение яиц в меню 2–4 раза в неделю снижает вероятность болезни примерно на 20%.

При этом исследователи подчеркивают, что яйца следует рассматривать как часть общего здорового режима питания, а не как изолированное средство.