Общество

Полицейских поблагодарили за разрешение конфликта дачников в Великолукском районе

Жительница Санкт-Петербурга поблагодарила за оказанную помощь сотрудников межмуниципального отдела МВД России «Великолукский». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

На имя начальника МО МВД России «Великолукский» пришло благодарственное письмо от жительницы города на Неве. В нем она рассказывает, что 4 ноября на дачном участке ее родителей, расположенном на территории Великолукского района, возникла конфликтная ситуация из-за действий соседа.

Оперативно разрешить конфликт удалось благодаря активному содействию заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и ПДН - начальника отделения участковых уполномоченных МО МВД России «Великолукский» майора полиции Максима Харлашова и инспектора ДПС отделения ГИБДД МО МВД России «Великолукский» лейтенанта полиции Владислава Атанова.

«Оба сотрудника показали высокую компетентность в сфере законодательства РФ, высокий уровень образования и культуры общения. У меня сформировалось ощущение защищенности, понимание того, что рядом есть люди, которые способны восстановить справедливость и безопасность моей семьи», - подчеркнула в своем письме автор.