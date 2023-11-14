Общество

Избитые и подстреленные: почему псковичи издеваются над животными, и что им за это грозит

Сразу два факта открытого насилия над животными потрясли жителей Псковской области. На прошлой неделе псковичку обвинили в том, что она забила кота и оставила умирать в подъезде - питомец скончался, а после выходных стало известно о происшествии в Великолукском районе: кто-то подстрелил кошку из пневматического оружия. К счастью, животное выжило.

Что расскажут о зоосадистах их соседи? Почему не все люди эмпатичны к животным? Действительно ли за жестокое обращение с животными можно отправиться за решетку? Об этом и другом — в материале «МК в Пскове». Подробности здесь>>>