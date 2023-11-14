Общество

«Единая Россия» запустила благотворительную акцию «Серебряная ёлка»

«Единая Россия» запустила благотворительную акцию «Серебряная ёлка». До 15 декабря в региональных отделениях партии и штабах общественной поддержки пройдёт сбор подарков для одиноких пожилых людей и проживающих в домах-интернатах, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии.

Фото: ER.RU

Активисты партии также организуют серию праздничных мероприятий для пожилых людей.

«В нашей стране работает более 1,8 тысячи стационарных организаций соцобслуживания, в которых проживают граждане старшего возраста. Участники партпроекта "Старшее поколение" и серебряные волонтёры оказывают им различную помощь. Благотворительная акция "Серебряная ёлка" поможет почувствовать заботу и внимание, создаст праздничное настроение», — отметила федеральный координатор партпроекта Галина Карелова.

В штабах общественной поддержки и отделениях «Единой России» установят специальные боксы, куда можно положить подарки.

«Что подарить пожилым людям: необходимые в быту вещи, тёплые пледы, постельное бельё, спортивные костюмы, продуктовые наборы. Из всего этого добровольцы партии сформируют подарочные новогодние наборы, красиво упакуют и передадут в дома престарелых и одиноким гражданам старшего поколения», — рассказала член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

В преддверии праздников новогоднего чуда ждут не только дети, но и взрослые. Активисты федерального проекта «Единой России» «Старшее поколение» решили подарить пожилым людям немного волшебства и доброты.

На базе общественной приёмной партии и местных отделений будут вести сбор необходимого для одиноких пенсионеров и постояльцев социальных учреждений Псковской области. Добрая социальная акция продлится до 15 декабря. Собранные вещи передадут одиноким пенсионерам и в соцучреждения региона.

Псковичам предлагают принять участие в новогодней акции. В числе востребованных подарков – тёплые пледы, постельное бельё, полотенца, средства гигиены, тёплое бельё, тапочки, спортивные костюмы, домашние халаты, ночные сорочки, радиоприёмники и прочее.

«Мы постоянно работаем со старшим поколением, среди них много одиноких людей, у которых либо нет родственников, либо дети далеко живут, но каждый из них нуждается во внимании и, конечно, ждёт новогоднего чуда!» – рассказала региональный координатор проекта «Единой России» «Старшее поколение» Наталья Мельникова.

Отметим, забота о людях «золотого» возраста, создание условий для активного долголетия в регионах – одно из направлений, которое закреплено в Народной программе партии.

Принять участие в акции «Серебряная ёлка» может каждый житель региона. Принести подарок бабушке или дедушке можно в местные отделения «Единой России», адреса которых можно узнать на сайте.