Общество

Очередную группу призывников из Псковской области направили на службу в Росгвардию

Восемь призывников из Псковской области направили на службу в воинские части Северо-Западного округа Росгвардии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Молодые люди прошли тщательный отбор, включавший не только оценку состояния здоровья, но и профессионально-психологическое тестирование.

Призванные военнослужащие будут выполнять задачи по охране важных государственных объектов и обеспечению общественной безопасности в регионах Северо-Запада России.

С призывниками встретились представители псковского ОМОН «Кром» и отдела вневедомственной охраны, которые пригласили молодых псковичей, после окончания службы по призыву, продолжить службу в подразделениях псковской Росгвардии.