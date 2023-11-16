Общество

Пандус у Бежаницкой детской школы искусств оборудуют после вмешательства прокуратуры

Пандус у здания Бежаницкого центра развития творчества детей и юношества, Бежаницкой детской школы искусств оборудуют после вмешательства прокуратуры. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

В ходе проверки выяснилось, что в образовательном учреждении отсутствует пандус для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения, в том числе инвалидов.

На образовательное учреждение возложили обязанность оборудовать здание соответствующими приспособлениями к началу следующего учебного года.