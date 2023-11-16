Общество

Минэкономразвития поддерживает идею разрешить водителям категорий «А» и «B» управлять снегоходом

Минэкономразвития России подготовило законопроект, который разрешит водителям категорий «А» и «B» управлять снегоходом, сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на селекторном совещании с регионами России по зимнему туристическому сезону 2023-2024 годов в Мурманске в пятницу.

«На многих курортах, туристических базах, глемпингах есть прокат снегоходов. По просьбе регионов подготовлен законопроект, который упростит допуск к их управлению», - цитирует его «Интерфакс».

«Регионы и отрасль предлагают разрешить управлять снегоходами на основании водительских прав категории А и B при условии, что не будет выезда на дороги общего пользования: то есть пересекать трассы можно, но выезжать на них нельзя», - пояснил он.

По словам министра, сейчас идет межведомственное согласование законопроекта, и планируется, что вопрос будет решен в ближайшее время.