Общество

Музей Победы отметил вклад великолучан в реализацию международного проекта

Краеведческий музей города Великие Луки удостоен награды за активное участие в реализации международного проекта «Территория Победы». Диплом директору учреждения культуры из Псковской области Наталье Каменской в пятницу, 17 ноября, вручил директор Музея Победы Александр Школьник.

«Награждение состоялось в рамках международной стратегической сессии исторических и военно-исторических музеев, организованной Музеем Победы. Мероприятие проводится в Санкт-Петербурге на площадке Музея политической истории России в дни проведения IX международного культурного форума», - сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Музея Победы.

Учреждение культуры из Великих Лук является партнером Музея Победы и входит в Ассоциацию исторических и военно-исторических музеев.

Участники проекта «Территория Победы» ежегодно проводят выставки, кинофестивали, участвуют в музейных конкурсах, инициированных Музеем Победы. Партнеры в разных уголках России и стран СНГ получают от музея информационную и методическую поддержку, новые экспозиционные материалы, участвуют в формировании совместных музейных практик, технологий и образовательных проектов.

Краеведческий музей города Великие Луки был открыт как муниципальное учреждение культуры 9 мая 2005 года – в день празднования 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. В музее собраны коллекции археологии, нумизматики, этнографии, оружия и др. Ежегодно в музее проводятся временные фондовые и передвижные выставки. Значительная часть постоянной экспозиции «Боевая слава великолучан» посвящена ратным подвигам жителей города, теме Великой Отечественной войны и периоду восстановления города Великие Луки из руин. В музее действует Центр патриотических инициатив имени Александра Матросова.