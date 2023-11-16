Общество

В Пскове умер историк и общественный деятель Влад Богов

В пятницу, 17 ноября, на 48-м году жизни скоропостижно скончался старший научный сотрудник исторического отдела Псковского музея-заповедника Владимир Богов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Владимир Алексеевич Богов родился 15 октября 1976 года в городе Риге Латвийской ССР. В 2009 году с отличием окончил Латвийский университет, получив ученую степень магистра филологии русского языка. В это же время он начал заниматься общественной деятельностью в организации «Рига CV». В 2018 г. закончил аспирантуру Вятского государственного университета по специальности «Отечественная история».

В 2014 году Владимир Богов принимал участие в международном форуме коренных народов на площадке представительства ООН в Женеве, где рассказал о положении коренного русскоязычного народа в Латвии. В 2015 г. с этой же темой он выступал на международном форуме коренных народов в ООН в Нью-Йорке.

Владимир Богов по программе переселения соотечественников недавно вернулся в Россию и с 2022 г. работал в Псковском музее-заповеднике над научной темой «История немецкой оккупации Псковского края 1941-1944 гг.».

Коллектив Псковского музея-заповедника глубоко скорбит о безвременном уходе нашего коллеги и друга и выражает искренние соболезнования его родным и близким.

Фото: museumpskov.ru