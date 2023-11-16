Общество

Тямшанская гимназия отмечает 35-летие

Тямшанская гимназия Псковского района отмечает 35-летие. Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» сообщила глава муниципалитета Наталья Федорова.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

С праздником школу собрались поздравить выпускники прошлых лет и нынешние учащиеся, ветераны педагогического труда и родители учеников. Встреча, объединившая не одно поколение, прошла в очень теплой и дружественной атмосфере, отметила глава района.

«35 лет! Это годы труда, радость побед, красивые и добрые традиции, бережно хранимые и передаваемые из поколения в поколение. Но, это современные 35 лет. А история образовательного учреждения в Тямше гораздо глубже. Первые документальные сведения о Тямшихинской школе в «Сметах, росписях и раскладках Псковской губернии» относятся к 1900 году», - подчеркнула Наталья Федорова.

До 1930 года – начальная школа. 1930 год – семилетка – школа рабочей молодежи. 1960-е годы – начальная школа, в 1986 году здание школы сгорело. И в 1988 году построена новая школа – средняя общеобразовательная, с 1992 года – школа-сад.

Первым директором новой Тямшанской школы был Владимир Яников, ныне – председатель районного Собрания депутатов. Это были годы становления, формирования педагогического коллектива и традиций учреждения образования. В период директорства Тамары Савельевой школе присвоен статус гимназии, впоследствии учебное заведение стало победителем нацпроекта «Образование».

«В мою бытность директором (2006- 2018) подтвержден статус гимназии, реализовывалась новая программа развития, вводились новые образовательные стандарты. Гимназия стала победителем конкурса Министерства образования и науки по инновационным образовательным проектам и программам. Мы старались сберечь наработки коллег и преумножить их», - продолжила она.

Наталья Федорова напомнила, что сейчас директором гимназии является Светлана Шестак – опытный и мудрый педагог, отсюда и достижения гимназии: активный участник федеральных проектов «Успех каждого ребенка», «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» в рамках нацпроекта «Образования», программы капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования».

Сегодня в гимназии обучается 340 учеников (21 класс-комплект). Дошкольное отделение «Золотой петушок» посещают 140 воспитанников.

«И выпускники – их тысячи!!!Они успешные, интересные, замечательные люди! Желаю моей родной школе развития и процветания! Педагогическому коллективу – успехов, творческих идей и благодарных учеников! А ребятам – прекрасных школьных лет, они пролетают очень быстро, но являются фундаментом для дальнейшей жизни. С праздником! Так держать!» - заключила глава района.