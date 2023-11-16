Общество

Псковичам предложили поддержать стенд региона на выставке «Россия»

На выставке-форуме «Россия» идёт голосование за регионы по целому ряду номинаций. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале пригласил жителей области принять участие в голосовании и поддержать регион.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

Проголосовать можно по ссылке. Для этого необходимо кликнуть на кнопку «войти» в верхнем углу сайта, зарегистрироваться, перейти по ссылке, которая придет на электронную почту, и проголосовать на сайте. Здесь можно выбрать не только лучший стенд, но и лучший интерактив, социальный и туристический проекты – номинаций много.

«Стенд нашего региона расположен в 75 павильоне. Над наполнением выставки работала целая команда специалистов, чтобы отразить уникальные особенности нашей области: богатую историю, самобытность, культурные особенности и современные тренды развития. Выставка будет работать по 12 апреля, и здесь постоянно будет происходить что-то интересное: встречи, лекции, ярмарки, культурные и образовательные мероприятия. Будете в Москве – обязательно загляните на наш стенд», - заключил Михаил Ведерников.