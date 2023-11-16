Общество

Волынщик из Шотландии: Споры политиков не должны влиять на отношения людей

Отношения между политиками и между людьми – разные вещи, заявил знаменитый шотландский музыкант, один из лучших волынщиков Великобритании Джими МакРэй на пресс-конференции международного фестиваля против отмены российской истории и культуры «На том стоим», который открылся в Пскове 18 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Здорово быть здесь, в Пскове, и, конечно, находясь в таком замечательном музее, в городе, полном истерического и культурного наследия, которое не может не потрясать, я надеюсь увидеть максимального много за эти дни, исполнить музыку – и русскую, и шотландскую, и выразить солидарность с русским народом, потому что отношения между политиками – не то же самое, что отношения между людьми», - сказал Джими МакРэй.

Напомним, с 18 по 22 ноября в Псковской области проходит международный фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоим». Участниками события стали представители 14 стран мира. В концертах примут участие дирижёр Крейг Роберт и волынщик Джеймс Маккрей из Великобритании, итальянские вокалисты, группа из Венесуэлы, представители Китая, в том числе и китайская художница Ван Сулин, а также артисты из Турции и Сербии.

В рамках масштабного культурного события в программе запланированы концерты, мастер-классы, встречи с общественниками, круглые столы, встречи с молодежью. Одной из площадок проведения фестиваля стал Псковский музей-заповедник.