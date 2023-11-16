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Общество

Псковский облсовпроф хочет создать профсоюзы в новых проектах зоны «Моглино»

18.11.2023 21:50|ПсковКомментариев: 0

Псковский облсовпроф хочет создать профсоюзы в новых проектах зоны «Моглино». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Наблюдательный совет особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино» одобрил к реализации два инвестиционных проекта — строительство завода по производству электробусов, а также создание площадки по переработке специй и пряностей. Заседание 15 ноября провел губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Выпуск транспорта будет налажен по большей части на основе российского сырья и комплектующих. Инвестор познакомил с планами развития производства отечественных компонентов, которые позволят заместить иностранные аналоги. В частности, пассажирский транспорт планируется выпускать с электродвигателями завода ПЭМЗ. В целом на производстве планируется открыть около 400 новых рабочих мест. 

Еще один проект, рассмотренный на Наблюдательном совете, предполагает создание производства специй и пряностей. После выхода на полную производственную мощность предполагается ежегодный выпуск 350 тонн продукции. Она будет поставляться исключительно отечественным потребителям, в их числе — производители продуктов питания, приправ и кулинарных добавок.

«Решение Наблюдательного совета "Моглино" об одобрении двух новых инвестиционных проектов - это очень хорошее событие для региона.  Появятся новые высокотехнологичные рабочие места с высокой оплатой труда, вырастут доходы регионального бюджета, что повлечет за собой выполнение всех социальных обязательств и их увеличение. Конечно будет рост конкуренции на трудовом рынке и, даже, трудовая миграция из соседних регионов, что также хороший знак для региона. Приедут работники с семьями, что повысит демографические показатели области. Ну и конечно, как прописано в региональном трехстороннем соглашении, все стороны социального партнёрства должны способствовать созданию профсоюзных организаций. Мы надеемся, что такую совместную работу мы проведём на новых предприятиях. Наличие профсоюза позволит исключить теневую занятость, решит вопросы коммуникации с работодателем и правовой защиты, укрепит коллектив и кадры, даст дополнительные социальные гарантии, закрепленные в коллективных договорах», - прокомментировал решение наблюдательного совета ОЭЗ «Моглино» председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

Источник: Псковская Лента Новостей
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