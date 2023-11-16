Общество

Wildberries сократит срок получения средств при возврате товара

Wildberries сокращает срок получения средств при возврате товара до 1-2 дней - для этого клиентам с 19 ноября следует возвращать заказ только в тот пункт выдачи, где он и был получен, сообщили в компании.

«Wildberries стремится сократить срок получения средств по всем возвратам клиентами товаров до 1-2 дней — это особенно важно в высокий сезон распродаж. Чтобы деньги быстрее приходили на карту клиента в случае возврата товара, с 19 ноября возвращать товар нужно только в том пункте выдачи, где был получен заказ», - пояснили в компании.

Уточняется, что это касается только тех случаев, когда покупатель сначала забрал и оплатил товар, а через некоторое время решил его вернуть, пишет РИА Новости.

В маркетплейсе также подчеркнули, что доля клиентов, которые возвращают товары не в те пункты выдачи, где получали его, составляет около 6%. При этом скорость возврата средств таким покупателям сократится в среднем на 3-4 дня.

«Если клиент забыл, где он забирал покупку или товар доставил курьер, то уточнить пункт выдачи для возврата можно в личном кабинете на сайте … или в службе поддержки. В ближайшее время такой функционал появится и в приложении Wildberries», - добавили в компании.