Общество

Новые скамейки на улице Пушкина в Пскове начинают приобретать законченный вид

Новые скамейки на улице Пушкина в Пскове начинают приобретать законченный вид. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Еще должны приехать урны. До конца дня все будет готово. Старые скамьи увезли на реставрацию, после нее они займут свое место в Детском парке», – рассказали в администрации.

На улице Пушкина также начались работы по обустройству «звездного неба». Рабочие устанавливают опоры. Световой потолок должен быть готов к 15 декабря.

«Все это — элементы единой концепции туркода центра города "Сердце Пскова". Деньги на этот масштабный проект Псков выиграл в конкурсе Ростуризма. Работы идут по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства"», – добавили в администрации.