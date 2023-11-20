Общество

Зачетные книжки и студенческие билеты хотят залить на «Госуслуги»

Оцифровать собираются студенческие билеты и зачетки студентов вузов, а также документы учащихся ординатуры и ассистентуры-стажировки. Входить в высшие учебные заведения и научные организации можно будет по QR-коду в телефоне. Также в электронных документах проставят отметки, а на их основании оформят проездные, льготы и скидки. Это следует из проекта постановления кабмина, размещенного на портале проектов нормативных актов.

В течение 30 дней с момента вступления документа в силу Минобрнауки должно утвердить перечень вузов и научных организаций, куда студенты и ординаторы смогут проходить по QR-коду из смартфона.

Затем в течение 50 дней вузы соберут у студентов необходимую информацию для оформления электронных студенческих билетов. На их основании будут выдавать льготные билеты на проезд в городском транспорте, электричках, поездах и самолетах, а также на культурные мероприятия.

В течение 90 дней вузы соберут у студентов информацию для оформления электронных зачетных книжек. У научных организаций времени будет чуть больше — и для студбилетов и для зачеток — 100 дней, пишет «Парламентская газета».

Студент или его законный представитель могут написать отказ от участия в эксперименте. Тогда «формирование сведений в электронном виде о студенческом билете, иных документах, подтверждающих обучение, и зачетной книжке прекращается».

Тем же, кто согласится участвовать в эксперименте, для оформления студенческого билета необходимо предоставить следующие сведения:

ФИО;

пол;

дата рождения;

серия, номер, дата выдачи паспорта гражданина РФ;

тип и реквизиты документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (лица без гражданства)

номер индивидуального страхового счета (для иностранцев — при наличии);

реквизиты и адрес образовательной организации;

уровень образования, наименование профессии, специальности, направления подготовки, научной специальности и их коды;

номер курса и форма обучения;

номер и дата выдачи студенческого билета или иного документа, подтверждающего обучение;

дата зачисления или восстановления в образовательной организации и реквизиты соответствующего приказа, а также дата начала обучения и планируемая дата окончания обучения;

сведения о наличии академических отпусков и отпусков по уходу за ребенком.

Для оформления электронных зачеток также потребуется сведения:

о результатах промежуточной аттестации (зачеты, экзамены);

о курсовых проектах (работах);

о практике;

о научно-исследовательской работе;

о результатах государственной итоговой аттестации.

Все эти данные будут собирать вузы, после чего их зальют на «Госуслуги». Скачать электронные документы можно будет в личном кабинете. При этом данные удалят в течение суток, если студент отчислен или он отозвал свое согласие на участие в эксперименте.

В целом проект представляется интересным, скорее всего студенты его оценят, считает член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова. «Это позволит в режиме онлайн следить за успеваемостью, пользоваться студенческими скидками там, где они предусмотрены, не предъявляя бумажных документов», — сказала депутат.

При этом она отметила, что электронный студенческий билет не отменяет обычный. Студент может одинаково пользоваться и корочками, и смартфоном.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская также поддержала эксперимент по созданию цифровых документов об образовании. При этом она сказала, что запись на «Госуслугах» не должна отменять или подменять выдачу красного диплома в торжественной обстановке: «Мое мнение: красные дипломы должны остаться. Пусть будет и запись, и особый знак отличия».

Несмотря на то, что старт эксперимента, согласно документу, запланирован на 20 ноября, скорее всего, его немного отложат. Обсуждение проекта на портале проектов нормативных актов продлится до 27 ноября, то есть до этого времени постановление принято не будет.