Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Экономим на покупках
Господин Рейтингомер
бизнес-ланчи вкусные обеды
Досуг псковского школьника
«Истфакт» Инженерное чудо России
«Метражи» сделка с недвижимостью
вопросы о муниципальной реформе
Теплый дом ЛОНГРИД
Советы на зиму псковским водителям
ЛОНГРИД проверить здоровье
День открытых дверей «Академия слуха»
Хобби для мужчин. ЛОНГРИД
Встречаем 2024: новогодние корпоративы
участие в президентских выборах
изменяя лик родной земли
национальность белоруска
 
 
 
ещё Общество 20.11.2023 07:002 «Довольно холодную погоду» пообещали синоптики жителям Северо-Запада России 20.11.2023 20:370 Михаил Ведерников поздравил победителей регионального конкурса «Лучший государственный гражданский служащий» 20.11.2023 20:121 Александр Козловский поддержал благотворительную акцию «Коробка храбрости» 20.11.2023 20:000 В географическом диктанте попробовали свои силы псковские курсанты 20.11.2023 19:481 В Пскове члены «Единой России» присоединились к акции «Серебряная ёлка» 20.11.2023 19:400 Зачетные книжки и студенческие билеты хотят залить на «Госуслуги»
 
 
 
Самое популярное 15.11.2023 15:1628 Иван Цецерский лишился поста исполнительного директора Всероссийской ассоциации развития МСУ 13.11.2023 10:430 Неисправность компьютера привела к смерти женщины в Псковской области 17.11.2023 18:130 В Псковской области простились с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими 16.11.2023 13:151 Тракторист утонул в нечистотах в Псковской области 16.11.2023 15:310 Стали известны подробности гибели тракториста в нечистотах в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Михаил Ведерников поздравил победителей регионального конкурса «Лучший государственный гражданский служащий»

20.11.2023 20:37|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с победителями ежегодного регионального конкурса «Лучший государственный гражданский служащий» и вручил им заслуженные награды — отличительные памятные нагрудные знаки и именные грамоты, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области. 

По итогам 4-х этапов испытаний лучшим госслужащим в первой конкурсной группе (заместители руководителя) признана заместитель начальника Управления внутренней политики Правительства Псковской области Ольга Шрайнер.

Победителями во второй конкурсной группе (иные категории должностей) стали советник заместителя губернатора Наталья Скобелева (1 место) и начальник отдела специальных программ регионального Комитета юстиции Александр Неронов (2 место).

Михаил Ведерников поздравил финалистов конкурса с заслуженной победой. «Вы — пример для всех остальных. Учитывая отрасли, где вы работаете, где достаточно серьезная нагрузка, не в ущерб основной деятельности вы нашли время погрузиться в конкурсную документацию, написать работы и защитить их. Уверен, что это хороший опыт для вас. Кроме того, победа в конкурсе пополнит ваши профессиональные портфолио», — отметил губернатор и выразил надежду, что лучшие гражданские служащие Псковской области 2023 года продолжат свою карьеру в регионе.

 

Победители конкурса поделились с губернатором радостью и гордостью за высокую оценку их профессиональных компетенций.

Ольга Шрайнер обратила внимание на то, что благодаря конкурсу у нее появилась возможность выйти из зоны комфорта, погрузиться в новый проект, посмотреть на свою работу со стороны, а также наметить планы на будущее в плане совершенствования своей деятельности.

Наталья Скобелева отметила, что не могла не воспользоваться шансом, чтобы проверить себя, учитывая почти 15-летний стаж госслужбы.

«Почетно получить награды из рук губернатора. Мы также понимаем, что это большая ответственность. Будем работать усерднее на благо Псковской области, чтобы оправдать возложенные на нас надежды», — заверил Александр Неронов.

Отметим, за победу в конкурсе лауреаты также получат денежные премии в размере от 80 до 160 тысяч рублей.

Напомним, что региональный конкурс «Лучший государственный гражданский служащий» проводится в Псковской области второй год подряд с целью выявления и поддержки государственных гражданских служащих, имеющих профессиональные достижения, а также повышения авторитета и престижа института гражданской службы.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Вокруг все дорожает, а вам хватает ваших доходов на жизнь?
В опросе приняло участие 24 человека
20.11.2023, 20:480 Выставка гобеленов пройдет в Пскове 20.11.2023, 20:400 Чемпионат и первенство города по карате WKF прошли в Пскове 18 ноября 20.11.2023, 20:370 Михаил Ведерников поздравил победителей регионального конкурса «Лучший государственный гражданский служащий» 20.11.2023, 20:201 Мошенники разорили псковичей на два миллиона рублей
20.11.2023, 20:121 Александр Козловский поддержал благотворительную акцию «Коробка храбрости» 20.11.2023, 20:000 В географическом диктанте попробовали свои силы псковские курсанты 20.11.2023, 19:481 В Пскове члены «Единой России» присоединились к акции «Серебряная ёлка» 20.11.2023, 19:400 Зачетные книжки и студенческие билеты хотят залить на «Госуслуги»
20.11.2023, 19:381 Утечку на магистральных сетях отопления  устраняют в Пскове 20.11.2023, 19:322 Опрос ПЛН-ТВ: Поддерживаете ли идею Матвиенко давать квартиры семьям, в которых 3 и более детей? 20.11.2023, 19:301 Крупную кражу металлоизделий раскрыли в Себеже 20.11.2023, 19:201 «Месяц безопасного Интернета» пройдет в Псковской области
20.11.2023, 19:141 Два автомобиля столкнулись на перекрестке возле «Акваполиса» в Пскове 20.11.2023, 19:061 Рейтингомер: губернаторский нагоняй, изменения в партиях и потеря Цецерского. ВИДЕО 20.11.2023, 19:001 Зону отдыха и краеведческий музей открыли в Красногородcкой коррекционной школе-интернате 20.11.2023, 18:451 О повышении качества образовательной деятельности подискутировали в Псковском филиале университета ФСИН России
20.11.2023, 18:360 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 20 ноября 20.11.2023, 18:272 Посвящённая корейской культуре встреча состоялась в псковской библиотеке 20.11.2023, 18:191 Рейтингомер: губернаторский нагоняй, изменения в партиях и потеря Цецерского 20.11.2023, 18:150 Игорь Иванов: Несчастные случаи на производстве участились в Псковской области
20.11.2023, 18:001 День ветерана войск правопорядка отметили в псковской Росгвардии 20.11.2023, 17:521 Фестиваль «На том стоим» проходит в пяти городах Псковской области 20.11.2023, 17:500 Улицу Ипподромную в Пскове открыли для движения автомобилей 20.11.2023, 17:450 В Пскове водитель автомашины сбил ребенка на пешеходном переходе
20.11.2023, 17:380 Концерт «Музыкальный экспресс» состоялся в Приказной палате в Пскове 20.11.2023, 17:320 Финансовый эффект от GigaChat в бизнесе Сбера в 2024 году будет не менее 10 млрд рублей 20.11.2023, 17:230 Новый выпуск телепрограммы «Непутевые заметки» посвящен Псковщине 20.11.2023, 17:110 «Беседка»: Станислав Стармолотов о финале сезона дорожных работ-2023 и о планах на новый год. ВИДЕО
20.11.2023, 17:040 Александр Ведяхин: Более 200 российских и международных спикеров из более чем 10 стран выступят на AI Journey 20.11.2023, 17:001 Станислав Стармолотов: В этом году мы не фиксировали укладку асфальта с нарушением технологий 20.11.2023, 16:560 Большинство респондентов ПЛН не поддерживают идею выдавать квартиры многодетным 20.11.2023, 16:400 Нежилое здание возле руин планируют реконструировать на улице Труда в Пскове
20.11.2023, 16:271 Владимир Кузь: Необходимости в телефоне во время урока у школьников нет 20.11.2023, 16:180 Тенденция к увеличению дорожного фонда наблюдается в Псковской области - Станислав Стармолотов 20.11.2023, 16:150 «Своя мера» VS «Индима»: нового участника опен-эйра «Добрый рок» выбирают в Пскове 20.11.2023, 16:060 Детсад и более 20 домов остались без отопления в Пскове
20.11.2023, 15:576 Юлия Пересильд презентовала в Пскове свою книгу «Это космос, детка!» 20.11.2023, 15:554 Евгений Михайлов: Игорю Стрелкову не дадут участвовать в выборах президента 20.11.2023, 15:400 Новые ограничители проезда поставят во дворе дома №7 на проспекте Энтузиастов в Пскове 20.11.2023, 15:260 Ремонт улицы Алмазной завершили в Пскове
20.11.2023, 15:230 Псковская область вошла в пятерку лучших регионов по оперативному тушению пожаров 20.11.2023, 15:052 О серьезной утечке на Завеличье предупредили «Псковские тепловые сети» 20.11.2023, 14:570 До -10 градусов без осадков прогнозируют в Псковской области 21 ноября 20.11.2023, 14:450 Два групповых несчастных случая на работе случились в Псковской области
20.11.2023, 14:420 Почти 200 боеприпасов изъяли псковские росгвардейцы за неделю 20.11.2023, 14:330 «Постскриптум»: Новый пскович-иноагент, кандидаты в президенты и общепит в жилых домах. ВИДЕО 20.11.2023, 14:200 О необычном хобби огнеупорщика рассказали «Псковские тепловые сети» 20.11.2023, 14:120 Концерт-монография «Шаляпин и Я» пройдет в Пскове 23 ноября
20.11.2023, 13:591 Председатель комитета культуры администрации Великих Лук Ольга Сергеева покинула свой пост 20.11.2023, 13:580 Станислав Стармолотов: Дорожные подрядчики в этом году отработали очень неплохо 20.11.2023, 13:480 Спортсменка из Псковской области завоевала две медали на Кубке России по парабадминтону 20.11.2023, 13:290 Псковичи могут принять участие в розыгрыше нескольких миллионов призов в честь 30-летия МТС
20.11.2023, 13:251 Николая Козловского наградили орденом преподобного Серафима Саровского III степени 20.11.2023, 13:160 Зарплаты сотрудников «Псковпассажиравтотранса» хотят поднять до среднерыночных 20.11.2023, 13:120 Два человека погибли в ДТП в Псковской области за прошедшую неделю 20.11.2023, 13:090 Какие региональные дороги будут ремонтировать в 2024 году, рассказал Станислав Стармолотов
20.11.2023, 13:065 Новые скамейки на улице Пушкина в Пскове начинают приобретать законченный вид 20.11.2023, 13:040 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»: Новый пскович-иноагент, кандидаты в президенты и общепит в жилых домах 20.11.2023, 12:580 Александро-Невские беседы о трагедии деревни Красуха перенесли на 23 ноября 20.11.2023, 12:440 Станислав Стармолотов: «Псковавтодор» — надежный партнер области
20.11.2023, 12:430 Мурашко заявил о снижении заболеваемости туберкулезом в России 20.11.2023, 12:370 Ремонт дороги Ольша – Велиж – Усвяты – Невель хотят закончить в 2025 году 20.11.2023, 12:350 «Постскриптум»: Новый пскович-иноагент, кандидаты в президенты и общепит в жилых домах 20.11.2023, 12:290 Мужчина попался на краже спиртного в псковском магазине
20.11.2023, 12:250 Станислав Стармолотов: Работы на Северном обходе идут, темпы наращиваются 20.11.2023, 12:230 Финляндия готова закрыть оставшиеся КПП на границе с Россией 20.11.2023, 12:150 Укладку верхнего слоя асфальта на псковских дорогах завершили более чем на 90% 20.11.2023, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» о финале сезона дорожных работ-2023 и о планах на новый год
20.11.2023, 11:580 «Росгосстрах» расширил функционал сервиса вызова скорой помощи в приложении 20.11.2023, 11:460 Мужчина пострадал при пожаре на улице Железнодорожной в Пскове 20.11.2023, 11:350 В сфере транспорта в 2022 году работали почти 12 тысяч псковичей 20.11.2023, 11:250 Праздник в честь Дня матери организуют в Псковском музее-заповеднике 26 ноября
20.11.2023, 11:200 Строящийся жилой дом сгорел в Пыталовском районе 20.11.2023, 11:060 День педиатра отмечают 20 ноября 20.11.2023, 10:580 Гарнизонный развод подразделений Росгвардии прошел в Пскове 20.11.2023, 10:510 Александр Котов: Транспортный комплекс региона эффективно развивается
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru