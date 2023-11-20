Общество

Горячую линию по вопросам ВИЧ запустят в Псковской области

Горячую линию по вопросам ВИЧ запустят в Псковской области. Она будет работать с 27 ноября по 5 декабря в управлении Роспотребнадзора по Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по здравоохранению.

Телефоны горячей линии будут работать по будням с 10:00 до 12:00 и с 14:30 до 16:45.

«Вы можете получить информацию об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции на территории области и о мерах профилактики ВИЧ-инфекции», – пояснили в Роспотребнадзоре.

Ранее сообщалось, что 191 297 человек прошли обследование на ВИЧ-инфекцию в Псковской области в 2022 году.