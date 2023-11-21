Общество

О вреде употребления наркотиков рассказали полицейские в псковских школах

В рамках оперативно-профилактической операции «Дети России – 2023» сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области провели комплекс профилактических мероприятий в образовательных учреждениях областного центра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Ученики десятых классов школы №24 приняли участие в тренинге «Выбор за тобой!», в рамках которого научились отличать правду о наркотиках от распространенных мифов, а также поделились мнениями о том, к каким негативным последствиям может привести употребление наркотических средств в различных жизненных ситуациях.

А ученики школы №11 в ходе общения с полицейскими узнали о складывающейся на территории Псковской области наркоситуации. Им рассказали, как резко меняется в худшую сторону жизнь людей, которые начинают употреблять психоактивные вещества. Подростков проинформировали и о серьезных мерах юридической ответственности, предусмотренной законодательством за преступления и правонарушения в сфере незаконного оборота наркотиков.