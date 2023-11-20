Общество

Мурмолки шьют в Дно в преддверии Нового года

Мурмолки шьют в городе Дно, такой подарок от районных властей получил писатель, поэт, журналист и ресторанный критик Максим Данилов, который полгода назад посетил Дно. Об этом он рассказал в социальной сети «Яндекс.Дзен».

Фото здесь и далее: Максим Данилов

«Сегодня у меня просто отличный день, и я хочу поделиться с вами радостью: Почта России мне доставила посылку из чудесного городка Дно, где я был полгода назад. И, как вы думаете, что в ней было? Уверен, ни за что ни один мой читатель не догадается! В городе Дно я был в середине весны, и уже писал вам, что городок на меня произвёл неизгладимое впечатление: аккуратный, небольшой, чистенький, зелёный, без пробок на дорогах, где люди живут спокойной жизнью. Я ходил по улицам и разговаривал с местными жителями. И я вам скажу – насколько это милые, добрые, гостеприимные люди! Настоящие труженики и патриоты. Вспомнился классик: "Здесь русский дух, здесь Русью пахнет"», - начал свой рассказ Максим Данилов.

В посылке были мурмолка и варежки, которые своими руками сшила заместитель главы администрации Дновского района Марина Карпова.

«Я очень благодарен Марине Карповой. Марина Александровна написала мне в личные сообщения в социальной сети и предложила поучаствовать в замечательной акции. И вот сегодня мне пришла от неё посылочка, в которой лежала замечательная мурмолка и варежки, которые она сшила собственными руками. Я вообще не знал даже, что это такое. Почитал: это шапки, которые когда-то, страшно сказать, в каких далёких от нас веках – с XIV до XVII – носили российские бояре», - поделился Максим Данилов.

Он также добавил, что в городе Дно с 17 ноября начались мастер-классы, где всех желающих учат шить мурмолки в преддверии Нового года.

Мурмолка — русский головной убор, высокая шапка с плоской или сужающейся к низу тульей из алтабаса, бархата или парчи, с меховой лопастью в виде отворотов, которые спереди пристегивались к тулье петлями и пуговицами. Мурмолки иногда украшались запонкой с жемчугом и белым дорогим пером. На тулье могли быть и пуговицы. Между царскими наголовьями они не встречаются, они носились преимущественно боярами. До конца XIX века в некоторых местах Новгородской, Псковской, Санкт-Петербургской губерний мурмолками назывались круглые шапки с меховым верхом (главным образом белым барашковым мехом) и со стёганой подкладкой, без отворотов.

В середине XIX века мурмолка вошла в моду среди русских славянофилов, её носили К. С. Аксаков, А. С. Хомяков и другие, её упоминали в полемических целях как символ славянофильства его оппоненты.