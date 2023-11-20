Общество

«Дело вкуса»: Станислав Оссовский о ресторане «Деловой». ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Беседка», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 21 ноября. Гость студии - председатель Псковского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Станислав Оссовский. Он рассказал о своем новом проекте — о ресторане «Деловой».

С чем связан выбор такого названия? Чем «Деловой» может удивить гостей и жителей города и чем отличается от других ресторанов? Каких новинок следует ожидать в меню заведения? Как не растерять хороших поваров? Сложно ли сейчас конкурировать на рынке с другими ресторанами? Об этом и многом другом - в эфире. Ведущая — Анна Машкова.