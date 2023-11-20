Общество

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина приедет в Псков

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина приедет в Псков в качестве гостя большого финала фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2023». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы фестиваля.

До большого финала «Мисс и Миссис Псков 2023» остается все меньше времени, уже 25 ноября в СРП «Простория» состоится финальное шоу, в котором примут участие разные именитые гости. Одной из главных станет экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина.

«Помимо принятия участия в выборе главных королев, она обязательно появится на сцене с музыкальными подарками!» – рассказали организаторы.

Гостями шоу также станут:

пятикратный чемпион мира по латиноамериканским танцам, двукратный чемпион России Илья Сизов;

чемпионка мира 2022 по латиноамериканским танцам в категории «Проам», чемпионка Европы 2023, чемпионка открытого чемпионата Англии 2021 Светлана Мишина;

автор и исполнитель, участник телепроектов «А ну-ка все вместе» и «Дом 2» Максим Босх;

оперная дива, мать семерых детей, награжденная тремя медалями и орденом Материнской славы от губернатора Московской области, лауреат многочисленных музыкальных конкурсов и фестивалей Олеся Асеева;

Миссис Россия 2022 Нина Банная;

директор конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва» Алла Маркина.

Кроме этого, фестиваль посетит делегация из Санкт-Петербурга во главе с президентом «Федерации Миссис Санкт-Петербург» Натальей Роговой — 25 королев готовы представить свои образы. Также в этот вечер 15 королев приедут из Великого Новгорода во главе с директором Новгородского конкурса — Оксаной Сас. Московская делегация из 10 красавиц также будет сиять в «Простории».

Напомним, что накануне, 24 ноября, пройдет премьерный показ спектакля «Королевы обнажают душу» в ГКЦ. Мероприятия проходят в рамках фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2023»