Общество

Почти на 30% выросла заболеваемость ОРВИ в Псковской области

В Псковской области рост заболеваемости ОРВИ за неделю составил почти 26%, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

«Заболеваемость ОРВИ среди совокупного населения Псковской области с 13 по 19 ноября 2023 года по сравнению с предыдущей неделей увеличилась на 25,8%. Выявлено 4717 случаев ОРВИ, показатель на 10 тыс. населения составил 76,90», - отмечается в сообщении.

В Пскове зарегистрировано 2742 случая ОРВИ, что составляет 58,1% от общего количества заболеваний по области.

Доля детей до 14 лет среди заболевших составила 56,9 %.

По результатам лабораторных исследований вирусы гриппа не обнаружены. Из числа респираторных вирусов негриппозной этиологии, выявленных на прошедшей неделе, риновирусы составляют 37,5%, аденовирусы - 18,8%, вирусы парагриппа, сезонные коронавирусы и бокавирусы - по 12,5%, РС-вирусы - 6,2%.

«За неделю в регионе зарегистрировано 211 случаев новой коронавирусной инфекции (показатель 34,02 на 100 тыс. населения), в Пскове зарегистрировано 117 случаев, что составляет 55,5% от общего количества заболеваний по области», - отметили в псковском Роспотребнадзоре.

9 случаев заболеваний (4,3%) протекали в форме пневмоний, 202 случая - ОРВИ; 11,4% заболевших (24 случая) составляют дети до 18 лет.

В Псковской области от гриппа привились 254 068 человек, или 43,3%.

В России отмечается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, в структуре заболеваемости растет число заболевших гриппом, за неделю рост составил 5,18%.

«На 46-ой неделе 2023 года отмечается рост числа случаев заболевания гриппом и ОРВИ во всех возрастных группах по сравнению с прошлой неделей. Заболеваемость ОРВИ определяется респираторными вирусами не гриппозной этиологии, при этом доля вирусов гриппа третью неделю продолжает демонстрировать тенденцию к росту и на отчетной неделе составила 5,18 %», - рассказали журналистам в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве сообщили, что от гриппа в стране привиты почти 71,5 млн человек.