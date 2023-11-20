Общество

От гриппа привились более 43% населения Псковской области

От гриппа в Псковской области по данным на 16 ноября привились 254 068 человек, что составляет 43,3% населения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Для создания коллективного иммунитета требуется привить 60% всего населения Псковской области, напомнили в Роспотребнадзоре.

Вакцинация граждан против гриппа проводится в медицинских организациях (поликлиниках) по месту жительства, организуется по месту учёбы, работы (выездными прививочными бригадами).

Вакцинация ведется отечественными вакцинами «Совигрипп» и Ультрикс Квадри», сочетающими в себе высокую эффективность, безопасность и содержащие актуальные для предстоящего сезона штаммы вируса, добавили в ведомстве.