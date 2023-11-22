Общество

Уровень юридических знаний смогут проверить жители Псковской области

Псковская область присоединится к Всероссийскому правовому (юридическому) диктанту, который пройдет с 2 по 12 декабря в целях оценки уровня правовой грамотности населения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства Псковской области, организатором диктанта традиционно выступает Ассоциация юристов России при поддержке ряда государственных и общественных организаций, а также представителей бизнеса и средств массовой информации.

Юрдиктант рассчитан на граждан в возрасте от 14 лет. Участники проекта могут написать его в онлайн-режиме на официальном портале юрдиктант.рф.

Юрдиктант состоит из 40 вопросов, на ответы выделяется 60 минут. Предусмотрены два уровня сложности: «Базовый» и «Профессиональный». Организатором предусмотрена возможность написания юрдиктанта на шести языках (русский, китайский, английский, арабский, испанский и португальский).

Кроме того, в юрдиктант будут включены видеовопросы от известных юристов, государственных и общественных деятелей.

По завершении теста каждый участник сможет скачать сертификат о прохождении юрдиктанта с персональным результатом. 13 декабря на официальной платформе будут размещены информационные материалы с правильными ответами, это позволит участникам проверить свои ответы.

За прошедшие годы юрдиктант стал одним из самых известных и крупнейших российских проектов в сфере правового просвещения. С 2017 года на вопросы о российском законодательстве ответили почти 3 млн участников из 175 стран. В прошлом году юрдиктант написали свыше 1 млн человек.