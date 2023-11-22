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Общество

Лекцию по профилактике преступности провели в великолукской школе

22.11.2023 19:40|ПсковКомментариев: 0

Лекцию по профилактике преступности провели в Великих Луках в средней общеобразовательной школе №7 имени Антона Злобина. Занятие проводилось в рамках всероссийской акции «День правовой помощи детям». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На встречу с учениками 5-9 классов пришла старший инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Людмила Ермачкова. Она рассказала об основных причинах правонарушений среди несовершеннолетних. Спикер подчеркнула, что часто дети и подростки не понимают всей серьезности совершаемых ими действий и относятся к ним как к опасной, но захватывающей игре. Речь зашла и об актуальных на сегодня вопросах интернет – безопасности. 

Инспектор рассказала, что за административные правонарушения несовершеннолетние могут нести ответственность как юридическую, так и моральную. Наказание за правонарушение может включать предупреждение, штраф, общественные работы, конфискацию предметов или орудий совершения правонарушения и даже административный арест. 

Отметим, что сотрудники ведомства на регулярной основе организовывают в учебных заведениях южной столицы региона различные профилактические мероприятия, направленные на предотвращение правонарушений и преступлений в молодежной среде.

Теги: #профилактика #урок
Источник: Псковская Лента Новостей
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