Общество

Лекцию по профилактике преступности провели в великолукской школе

Лекцию по профилактике преступности провели в Великих Луках в средней общеобразовательной школе №7 имени Антона Злобина. Занятие проводилось в рамках всероссийской акции «День правовой помощи детям». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На встречу с учениками 5-9 классов пришла старший инспектор по делам несовершеннолетних майор полиции Людмила Ермачкова. Она рассказала об основных причинах правонарушений среди несовершеннолетних. Спикер подчеркнула, что часто дети и подростки не понимают всей серьезности совершаемых ими действий и относятся к ним как к опасной, но захватывающей игре. Речь зашла и об актуальных на сегодня вопросах интернет – безопасности.

Инспектор рассказала, что за административные правонарушения несовершеннолетние могут нести ответственность как юридическую, так и моральную. Наказание за правонарушение может включать предупреждение, штраф, общественные работы, конфискацию предметов или орудий совершения правонарушения и даже административный арест.

Отметим, что сотрудники ведомства на регулярной основе организовывают в учебных заведениях южной столицы региона различные профилактические мероприятия, направленные на предотвращение правонарушений и преступлений в молодежной среде.