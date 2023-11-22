Общество

Александр Козловский встретился с активистами партпроекта «Старшее поколение»

Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы от Псковской области Александр Козловский встретился с активистами партпроекта «Старшее поколение». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, мероприятие было приурочено к 10-летию работы партийного проекта.

За чашкой чая женщины пообщались с секретарем Псковского регионального отделения партии, депутатом Госдумы Александром Козловским, обменялись мнениями, задали вопросы и подвели итоги работы.

«Мы бережем старшее поколение, это люди, которые способны передать свою мудрость, свой опыт. Проект нацелен на поддержание всех, кто нуждается в помощи. Мы должны обеспечить активное долголетие, и у нас это получается. У актива, который сегодня собрался, есть чему поучиться, узнать, как поддерживать свою жизненную энергию. Мы много работаем с вами, и вы для меня являетесь ориентиром», – сказал Александр Козловский.

Региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение», депутат Псковской городской Думы Наталья Мельникова отметила, что партпроект многогранный и включает в себя много направлений. Ежегодно в регионе разрабатывается спектр задач, строятся планы, которые хочется реализовать. Это касается демографии старшего поколения и продолжительности жизни, здравоохранения, активного образа жизни, спортивных и культурно-массовых мероприятий. «Сейчас проект объединяет более двух тысяч человек. У проекта много партнеров, в числе которых комитеты правительства Псковской области, университет и волонтерские организации. Сегодня нам значимо, чтобы каждый человек был вместе с нами и понимал, что он важен для нас», – подчеркнула Наталья Мельникова.

В ходе встречи поговорили и о системе финансирования, и об увеличении числа волонтеров серебряного возраста, а также проанализировали работу, проводимую по линии партпроекта в районах Псковской области. Координатор отметила, что самым активным по работе со старшим поколением является Псковский район, численность активистов проекта «Старшее поколение» в котором даже выше, чем в городе Пскове. «Актив проекта заряжен на работу, на результат, на движение. Они работают с большим удовольствием и горят своим делом, что не может не радовать», – отметила Наталья Мельникова и добавила, что старшее поколение развивается, повышает свою компьютерную грамотность, осваивает планшеты, выходит в социальные сети, учится новому.

Региональный председатель общественного совета проекта «Старшее поколение» Светлана Мельничук выразила слова благодарности Александру Козловскому за активное участие в решении вопросов и защиту интересов старшего поколения. За поддержку и помощь поблагодарила она руководителя РИК партии Максима Адамчука. Она рассказала, что со многими ветеранскими организациями налажен контакт, люди активно работают, проводят мероприятия.

Также женщины рассказали о реализации проектов в различных грантовых конкурсах, спортивных мероприятиях, работе университета третьего возраста.

В завершение встречи Александр Козловский вручил участницам встречи цветы и благодарственные письма. Он подчеркнул, что активистки «Старшего поколения» являются примером для многих своих ровесников и наставниками для молодежи. Он поблагодарил женщин за работу, пожелал им здоровья и долголетия.