Общество

Соцсеть «ВКонтакте» восстановила работу после сбоя

Соцсеть «ВКонтакте» (принадлежит интернет-холдингу VK) восстановила работу после сбоя, возникшего ранее в среду, сообщили в пресс-службе соцсети.

«ВКонтакте» работает в обычном режиме. Все сервисы соцсети доступны пользователям в полном объёме», - приводит сообщение «Интерфакс».

Ранее в среду в пресс-службе «ВКонтакте» сообщили, что пользователи могут испытывать затруднения с загрузкой части сервисов.

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По данным Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП, создан на базе подведомственного Роскомнадзору Главного радиочастотного центра), массовый сбой в работе «ВКонтакте» был зафиксирован в ЦМУ в 15:13 и связан с неполадками в работе оборудования компании.