Общество

В Госдуме предложили приступить к созданию новой госидеологии

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил создать рабочую группу, которая займется выработкой основных направлений новой государственной идеологии.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил мнение, что работа над Конституцией РФ должна быть продолжена. Он считает, что необходимо сформулировать государственную идеологию и цели российского общества и закрепить это в основном законе страны.

«России нужна государственная идеология, объединяющая мировоззрение и идеалы всех народов нашей многонациональной страны. Идеология позволит строить долгосрочные перспективы и планы по развитию России, задать четкий и прямолинейный курс на многие годы вперед. Для выработки основных направлений государственной идеологии необходимо создать специальную рабочую группу, состоящую из представителей различных отраслей общественной, политической и экономической жизни», - сказал Михаил Шеремет.

По его словам, в основе государственной идеологии должны лежать патриотизм, любовь к Родине и стремление создать из России великое и могущественное государство, пишет РИА Новости.

Согласно статье 13 действующей Конституции РФ, «в Российской Федерации признается идеологическое многообразие» и «никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной».