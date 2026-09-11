Уроки китайского в новом учебном году можно посетить в шести школах Пскова 

В новом учебном году в Пскове стартовал второй этап социокультурного проекта «Язык и культура». Теперь китайский язык и традиции Поднебесной изучают ребята из шести школ города: лицея №4 «Многопрофильный», Псковской инженерно-лингвистической гимназии, Гуманитарного лицея, Центра образования «Псковский педагогический комплекс», гимназии №29 и Естественно-математического лицея №20. Об этом пишет глава города Борис Елкин в мессенджере «Макс».

Фото: Борис Елкин / «Макс»

По его словам, первый этап проекта уже доказал: интерес к китайской культуре и языку у псковских ребят по-настоящему живой: «Более 130 школьников освоили азы китайского и прикоснулись к уникальному наследию Китая – и эти результаты стали для нас лучшим стимулом двигаться дальше».

«Особую ценность второму этапу придаёт то, что к нам приехали опытные педагоги из Шаньдунского политехнического университета. Их профессионализм и искренняя увлечённость своим делом помогут нашим ребятам выйти на новый уровень, почувствовать язык, понять культуру и увидеть, как много общего может быть у разных народов», - пишет глава города.

Борис Елкин отмечает, что такие проекты – это не просто уроки: «Это мосты взаимопонимания, которые мы строим для будущего. Уверен, что знакомство с китайской культурой станет для наших школьников не только увлекательным путешествием, но и ценным вкладом в их образование и личностное развитие».