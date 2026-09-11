Депутат Госдумы от ЛДПР встретился с жителями Пскова

Личные встречи с гражданами при посещении региона — важнейшая часть работы депутата Государственной Думы от ЛДПР Сергея Леонова, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении партии. И сегодня в рамках своего очередного посещения Псковской области парламентарий провел прием граждан в офисе регионального отделения ЛДПР. Такие визиты в регион для Сергея Леонова — не формальность, а системная работа, позволяющая держать руку на пульсе и понимать, чем живут люди на местах

Фото: ЛДПР

Люди пришли с самыми разными проблемами. Но большая часть обращений касалась сферы здравоохранения — нехватка врачей в районных поликлиниках, отсутствие роддомов, недоступность медицинской помощи в отдаленных населенных пунктах.

«Я регулярно посещаю Псковскую область, и для меня это не формальные поездки, а возможность встретиться с людьми и услышать их проблемы из первых уст. Вопросов поступает действительно много, и большая часть из них связана с медициной, дорогами и ЖКХ, но также регулярно поступают и личные вопросы. Именно эти проблемы жителей уже легли в основу программы ЛДПР "100 дней преобразования России" — мы не просто говорим о переменах, мы знаем, что нужно менять, потому что слышим людей. Работа с каждым обращением будет вестись до конкретного результата — люди должны видеть, что власть слышит их и реагирует», — отметил Сергей Леонов.

Депутат подчеркнул, что подобные встречи позволяют не только решать частные проблемы, но и формировать системную повестку. Многие из тех вопросов, что звучат на приемах, находят отражение в законодательных инициативах фракции ЛДПР. По словам Сергея Леонова, партия продолжит практику регулярных встреч с жителями региона, чтобы ни одно обращение не осталось без внимания.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Псковское региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России».