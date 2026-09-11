До +19 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 12 сентября

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области 12 сентября, сообщили в региональном гидрометцентре.

Ночью без существенных осадков, днем местами пройдет небольшой дождь. Будет дуть умеренный ветер западных направлений. Температура воздуха по области ночью ожидается от +4 до +9 градусов, днем воздух прогреется от +14 до +19 градусов.

В Пскове без существенных осадков. Температура ночью прогнозируется от +6 до +8 градусов, днем: от +17 до +19 градусов.

Атмосферное давление низкое.