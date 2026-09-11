Владельцев оружия в Псковской области предупредили о последствиях несвоевременной оплаты штрафов

Сотрудники подразделения лицензионно-разрешительной работы управления Росгвардии по Псковской области напоминают владельцам гражданского оружия о необходимости своевременно оплачивать административные штрафы.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Согласно статье 20.25 КоАП РФ, нарушение сроков оплаты влечет серьезные правовые последствия: аннулирование разрешений на хранение и ношение оружия, принудительное изъятие оружия и боеприпасов, а также административный арест на срок до 15 суток или наложение штрафа в двукратном размере от неуплаченной суммы, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Важно помнить, что эти меры применяются не только за нарушения правил оборота оружия, но и за любые другие административные правонарушения, предусматривающие возможность ареста (например, управление автомобилем в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования). Просрочка оплаты даже на один день - это основание для привлечения к ответственности по статье 20.25 КоАП РФ.

Напомним, с 31 июля по 6 сентября сотрудники ведомства по Псковской области провели 51 проверку условий хранения оружия и патронов у граждан. В ходе мероприятий выявлено четыре административных правонарушения, из оборота изъято 18 единиц оружия и более 80 боеприпасов.