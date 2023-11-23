Общество

Более миллиарда рублей получит Псковская область на строительство школ

Правительство России направило около 800 млн рублей на завершение строительства и реконструкции нескольких школ в приграничных районах Псковской области, сообщается на сайте кабмина.



Федеральные средства, в частности, пойдут на строительство нового здания школы в деревне Линово Пыталовского района, модернизацию здания под размещение школы в посёлке Смуравьёво-2 в Гдовском районе, а также возведение пристройки к школе в деревне Кузнецовка Себежского района.

Кроме того, в 2023 году на разработку проектной документации для строительства пилотных школ, использующих передовые технологии и методы обучения, в Новгородскую, Псковскую и Рязанскую области будет направлено более 770 млн рублей. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Три региона получат дополнительное финансирование за счёт перераспределения средств, заложенных в федеральном бюджете. Так, Новгородской области будет направлено 233,6 млн рублей, Псковской области – 285,5 млн рублей, Рязанской области – 253,8 млн рублей.

Дополнительное федеральное финансирование позволит ускорить проектирование и строительство школ и завершить все работы в 2025–2026 годах.

Пилотный проект по созданию школ, использующих передовые технологии и методы обучения, применяющих лучшие практики реализации общеобразовательных программ и являющихся методическими центрами по распространению таких образовательных технологий, был запущен в 2023 году по поручению президента. Его участниками стали Белгородская, Нижегородская, Новгородская, Псковская и Рязанская области, а также Хабаровский край. Запланированная вместимость каждой пилотной школы составит 800 мест с пансионом на 300–600 мест.

Работа ведётся в рамках национального проекта «Образование».