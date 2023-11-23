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Общество

Нацпроект «Образование» находится на финишной прямой - Андрей Ермаков

23.11.2023 15:27|ПсковКомментариев: 0

Национальный проект «Образование» находится на финишной прямой. Об этом временно исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков сообщил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 23 ноября.

«Национальный проект "Образование" существует уже продолжительный период времени. Он предусмотрен на 5 лет, и мы уже на финишной прямой, подходим к завершающему году. Здесь имеет смысл отдельно выделить инфраструктурные проекты - это новые места, обновление существующих учреждений, обновление оборудования», - рассказал Андрей Ермаков.

Он добавил, что с недавних пор появились школьные «Кванториумы», первый из которых открыл свои двери в этом году на базе гимназии №29 в Пскове.

Напомним, национальный проект «Образование» обеспечивает в первую очередь достижение национальной цели Российской Федерации, определенной президентом РФ, по обеспечению возможности для самореализации и развития талантов. Также отдельные мероприятия национального проекта ориентированы на поддержку достижения национальных целей «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» и «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей».

За счет мероприятий национального проекта «Образование» в каждом регионе России обеспечивается развитие системы образования о следующим ключевым направлениям: развитие инфраструктуры образования; профессиональное развитие педагогических работников и управленческих кадров; совершенствование содержания образования и воспитание.

Теги: #образование #нацпроекты
Источник: Псковская Лента Новостей
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