Еще три тысячи  новых мест для получения допобразования создадут в 2024 году - Андрей Ермаков

Еще три тысячи новых мест для получения дополнительного образования создадут в 2024 году. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 23 ноября.
Он добавил, что за этот год в рамках нацпроекта обновили 41 материально-техническую базу. Провели капитальный ремонт 10 спортзалов.
«На эти цели было предусмотрено более 400 миллионов рублей. Они освоены. Мы свои обязательства перед профильными министерствами и, главное, перед людьми, выполнили», – уточнил Андрей Ермаков.
Напомним, национальный проект «Образование» обеспечивает в первую очередь достижение национальной цели Российской Федерации, определенной президентом РФ, по обеспечению возможности для самореализации и развития талантов. Также отдельные мероприятия национального проекта ориентированы на поддержку достижения национальных целей «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» и «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей».
За счет мероприятий национального проекта «Образование» в каждом регионе России обеспечивается развитие системы образования о следующим ключевым направлениям: развитие инфраструктуры образования; профессиональное развитие педагогических работников и управленческих кадров; совершенствование содержания образования и воспитание.