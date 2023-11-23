Общество

Еще три тысячи новых мест для получения допобразования создадут в 2024 году - Андрей Ермаков

Еще три тысячи новых мест для получения дополнительного образования создадут в 2024 году. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 23 ноября.

«В этом году мы существенно продвинулись в реализации нацпроекта "Образование". Три тысячи новых мест для получения дополнительного образования создано в этом году. Совокупно за весь период реализации проекта таких мест создали 29 тысяч, еще 3 тысячи создадим в следующем году, в том числе 31 центр "Точки роста"», - рассказал Андрей Ермаков.

Он добавил, что за этот год в рамках нацпроекта обновили 41 материально-техническую базу. Провели капитальный ремонт 10 спортзалов.

«На эти цели было предусмотрено более 400 миллионов рублей. Они освоены. Мы свои обязательства перед профильными министерствами и, главное, перед людьми, выполнили», – уточнил Андрей Ермаков.

Напомним, национальный проект «Образование» обеспечивает в первую очередь достижение национальной цели Российской Федерации, определенной президентом РФ, по обеспечению возможности для самореализации и развития талантов. Также отдельные мероприятия национального проекта ориентированы на поддержку достижения национальных целей «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» и «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей».

За счет мероприятий национального проекта «Образование» в каждом регионе России обеспечивается развитие системы образования о следующим ключевым направлениям: развитие инфраструктуры образования; профессиональное развитие педагогических работников и управленческих кадров; совершенствование содержания образования и воспитание.