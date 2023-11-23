Общество

ООО «Велрыбпром»: Техника не заменит ручной труд

Самые передовые технологии не в силах заменить ручной труд, уверены в ООО «Великолукская рыбопромышленная компания». От чего ещё зависит качество готового продукта, Псковской Ленте Новостей рассказала директор производства «Велрыбпрома» Татьяна Шишина.

«Основную цель предприятия — выпуск качественной продукции — можно достичь, только применив ручной труд. Качество всегда выше, когда задействован человеческий ресурс. Наколка, укладка рыбы производится вручную, всё должно быть очень красиво и аккуратно. Автоматизированная фасовка дозаторами происходит навалом. Техника ручной труд не заменит», - заверила наша собеседница. Она уточнила, что соответствовать заданным параметрам должен не только внешний вид консервов, но и их вес.

Продукция проходит тщательный контроль качества на всех стадиях, в том числе на этапе дефростации, во время копчения и стерилизации. Весь процесс организован с соблюдением технологических норм и инструкций. В цехе укладки банки дважды проходят контроль веса, а в дозаторной, где шпроты заливают маслом и закатывают надежными крышками, сотрудники проверяют запаячный шов. Качество каждой партии также отслеживают, из каждой берётся один экземпляр, который проверяют на соответствие установленным показателям. Всё это лежит на плечах большой и дружной команды «Велрыбпрома».

«Коллектив молодой, дружный и современный. Мы идём в ногу со временем», - добавила Татьяна Шишина.

На данный момент ООО «Велрыбпром» обеспечивает постоянной работой порядка 350 человек. В связи с постоянным увеличением объёмов производства компания постоянно увеличивает численность сотрудников, создавая новые рабочие места. Соискателям гарантируют достойные условия труда, зарплату выше среднего по региону, удобный график и возможность карьерного роста.