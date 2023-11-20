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Общество

Закулисье «Велрыбпром»: как устроен завод, и в каких условиях трудятся рабочие

20.11.2023 09:49|ПсковКомментариев: 0

ООО «Великолукская рыбопромышленная компания» завлекает будущих работников приятными бонусами в виде высокой зарплаты, официального трудоустройства, гибкого графика и жилья для иногородних. Также консервный завод, расположенный в южной столице региона, гарантирует своим сотрудникам достойные условия пребывания на рабочих местах и помощь по всем возникающим вопросам.

Обозреватель Псковской Ленты Новостей побывала на эксклюзивной экскурсии по предприятию, которую провела директор производства Татьяна Шишина. Она показала и рассказала, как выстроен процесс изготовления шпрот, и в какой обстановке трудится персонал.

 

Безопасно и уютно

Экскурсия началась с визита в отдел кадров, где мне выписали временный пропуск, после чего отправили на проходную. На заводе всё строго, без специального разрешения или пластиковой карточки, которая имеется у каждого сотрудника, на производство попасть нельзя.Ещё одно обязательное требование - необходимость надевать на голову каску.

Существующие производственные площадки, где изготавливают несколько видов консервации, разместились в здании советских времён, о чём свидетельствует красная кирпичная кладка в лестничных пролётах. Но только она и осталась с той поры, ведь с запуском нового современного производства в начале XXI века все помещения капитально отремонтировали. Площадки привели в соответствие с современными требованиями, предъявляемыми к пищевой промышленности, и оборудовали по последнему слову техники. Руководство не поскупилось на вложения в реконструкцию, чтобы завод отвечал санитарным нормам и был безопасным для работников.

За соблюдением установленных правил здесь строго следят. Перед входом в производственный цех каску и верхнюю одежду нужно сменить на белый халат, бахилы и чепчик - так обязан поступить каждый, кто планирует посетить санитарную зону. Никаких торчащих волос, колец и других украшений на теле быть не должно.

В консервный цех допускают в подобающем внешнем виде и при наличии пропуска. Как уже говорилось выше, пропускная система на заводе - мышь не проскочит. А мне удалось, в сопровождении директора производства ООО «Велрыбпром». Вместе мы прошли по пути, который каждую смену преодолевают сотрудники.

Утром персонал приходит в раздевалки (мужские и женские), при необходимости посещает санитарные комнаты. В гардеробных уютно и просторно, они оборудованы отдельными шкафчиками, индивидуальными для каждого работника, скамейками, а также душевыми кабинами, где можно освежиться после трудового дня. По соседству разместились сушильные помещения для одежды и обуви.

Здесь же, в производственном здании, имеется прачечная, где каждый сотрудник перед началом рабочей смены получает комплект чистой спецодежды. В конце дня униформу возвращают в прачечную, домой забирать ничего не приходится.

Контроль на всех стадиях

Смена каждого работника начинается с посещения медицинского кабинета, где врач измеряет давление, температуру, осматривает кожный покров - по санитарным нормам даже маленькая царапинка должна быть закрыта пластырем, несмотря на то, что люди работают в перчатках. Только после этого сотрудников допускают в цех.

На момент нашего визита работа была в самом разгаре. Миновав кабинеты механика и мастеров, мы сразу отправились в производственную зону с целью изучения пути будущих консервов. Начинается он с цеха разморозки, куда поступает качественное сырьё от проверенных компаний, занимающихся выловом и реализацией рыбы. Её размораживают в камерах дефростации, позволяющих поддерживать температурный режим в соответствии с заданными технологическими параметрами, после солят и отправляют в цех наколки.

Там сотрудники вручную нанизывают сырьё на железные прутки при помощи приспособления, именуемого «крокодилом». Сначала рыбу раскалывают в «кармашки», куда после продевается шпажка - и вуаля, на ней сразу 20 штук.

Затем будущие шпроты или килька в томате отправляются на копчение. Современные коптильные установки с автоматической регулировкой режимов позволяют выпускать качественный полуфабрикат из разных видов рыб. «Мы работаем без единого консерванта, без единого красителя. Всё только натуральное - щепа, ольха, бук. Коптим по-настоящему, как это и должно быть. Наш девиз: работаем на качество», - подчеркнула Татьяна Шишина. В подтверждение её слов от установок повеяло невероятным ароматом копчёной рыбы.

Затем золотистые рыбки отправляются в другую зону, где при помощи специальной установки им снимают голову - именно в таком виде мы привыкли видеть шпроты в банках.

В тару они укладываются исключительно вручную. Работники цеха укладки знают, что рыбка должна лежать «ёлочкой»- таковы требования к внешнему виду консервов.

Еще одно обязательное условие касается веса готовой продукции. В соответствии с ГОСТом в банке номер 2 должно быть 112 граммов (погрешность максимум 1 грамм), в банке номер 3 - 168 граммов.

Поэтому каждое рабочее место в цехе укладки оборудовано весами, а заодно подключено к специальному счётчику, цифры с которого выводятся на табло на стене. Так каждый работник понимает, сколько уложил банок, ведь их количество отражается на зарплате. Как, к слову, и число нанизанных шпажек у трудящихся в цехе наколки.

Затем банки проходят ещё один контроль веса и при отсутствии необходимости корректировки попадают по транспортёру на следующий этап. В дозаторной - шпроты заливают маслом и закатывают надежными крышками. Тут же сотрудник проверяет запаячный шов - чтобы закупорка была чёткая.

Затем банки моют и перемещают в отделение стерилизации, где установлены новейшие автоклавы с автоматизированной системой САУСТ. Последняя позволяет следить за значениями температуры, давления и времени с учетом факторов микробиологической эффективности.

Срок годности таких консервов, произведенных без использования консервантов и стерилизованных с соблюдением всех технологических параметров, составляет три года. В то время как, например, пресервы с «химией» хранятся всего несколько месяцев.

Заключительный этап - линия маркировки, где банки сперва обрабатывают мыльным раствором, затем наклеивают на них этикетки, проставляют дату и упаковывают в фирменный короб заказчика. Сформированные паллеты оборачивают стрейч-плёнкой и перемещают на склад готовой продукции, рассчитанный на 1,5 млн условных банок. Оттуда продукция отгружается заказчикам.

Достойная мотивация

На сегодняшний день предприятие способно переработать до 16 тонн сырья ежедневно, мощности рассчитаны на выпуск 50 тысяч условных банок. Здесь производят не только шпроты в масле, процесс приготовления которых мне удалось наблюдать. В соседнем цехе делают кильку в томатном соусе, шпротный паштет, шпроты в томатном соусе. Везде установлено новейшее оборудование, по большей части импортное.

Директор производства заметила, что руководство завода уделяет большое внимание модернизации и передовым технологиям. При этом больше всего ценится именно ручной труд, от которого напрямую зависит качество готовой продукции. «Посмотрите - все рыбки целые, нет нарушения покрова, всё очень красиво и аккуратно. На автоматизированной фасовке дозаторы укладывают валом, внешний вид совсем другой. Техника не заменит ручной труд», - продемонстрировала Татьяна Шишина прилежно уложенные в банку шпроты.

Она уверяет, что научиться ремеслу наколки и укладки несложно, было бы желание. Сотрудники, которые трудятся на заводе много лет, давно отработали движения, и руки сами всё делают на автомате. К слову, с поразительной скоростью, ни на секунду не отвлекаясь от своего занятия.

Весь день работники проводят на ногах, хотя в цехе имеется стулья. Однако спросом они не пользуются, так как нанизывать и накалывать рыбу в сидячем положении попросту неудобно. Да и нужной скорости в таком случае не наберёшь, а она важна для конечного результата.

Каждую смену на заводе задействованы порядка 60 сотрудников, всего «Велрыбром» обеспечивает работой около 350 человек. Больше половины из них - в возрасте от 25 лет. «Коллектив у нас молодой, дружный и современный. График гибкий - кто-то приезжает на «вахту» на 2-3 недели, другие работают 2/2, сотрудники, имеющие маленьких детей, чаще выбирают пятидневку. Мы индивидуально подходим к каждому, это даёт гарантию, что человек будет работать с желанием и хорошим настроением», - озвучила Татьяна Шишина преимущества работы в Великолукской рыбопромышленной компании.

Она заметила, что многие сотрудники прибывают из близлежащих городов и деревень, а также стран СНГ. Для иногородних работников предоставляется общежитие с комфортными условиями для проживания: в уютных комнатах имеется полный комплект бытовой техники - холодильники, стиральные машины и даже электропечи для приготовления любимых блюд. Молодежь зачастую кооперируется и отправляется на «вахту» группами по несколько человек - так удобнее вести быт, освоиться на новом месте и проводить свободное время за прогулками по городу.

Трудятся на производстве и мужчины, и женщины. Последние лучше всего справляются с укладкой. Есть новички и сотрудники с опытом, уже много лет не менявшие род деятельности. Обычно персонал задерживается надолго, и одна из главных причин заключается в уровне заработной платы. Он выше средней по городу и региону, выплачивается своевременно и в соответствии с ТК РФ. Кроме того, заводчанам доступен полный соцпакет - больничные, отпускные, материальная помощь в случае необходимости.

Возможен и карьерный рост. Ответственные сотрудники, проявившие себя, не остаются незамеченными и получают поощрения от руководства не только в виде премий. К примеру, отличившийся рабочий может стать бригадиром или мастером смены.

В связи с расширением производства «Велрыбпрому» требуются дополнительные трудовые ресурсы. В начале следующего года откроется новый цех европейского уровня, который позволит расширить ассортиментную линейку, но соискателей ждут на заводе уже сейчас.

«Предлагаем всем, кто в настоящее время находится в поиске работы, рассмотреть возможность трудоустройства в нашей компании. «Велрыбпром - это команда, идущая в ногу со временем, с достойными условиями работы, с мотивирующей оплатой труда, индивидуальным подходом к каждому и возможностью карьерного роста. Ждём вас!» - обратилась директор производства ко всем потенциальным работникам.

Экскурсия оказалась весьма познавательной и продуктивной. Наш вердикт: условия труда на заводе действительно достойные, сотрудников там ценят и делают всё необходимое для их комфорта. Желающие устроиться на работу в «Велрыбпром» могут обращаться в отдел по подбору персонала по адресу: город Великие Луки, улица Розы Люксембург, 47а или по телефону: +7 960-229-18-12 (Виолетта).

Ульяна Лаблюк

Теги: #вакансия #работа #производство
Источник: Псковская Лента Новостей
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