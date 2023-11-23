Общество

Псковские школьники встретились с соавтором повести «Была деревня Красуха»

Со дня трагедии в деревне Красуха Порховского района на настоящий момент прошло 80 лет. И в рамках памятных мероприятий на площадке Псковского музея-заповедника прошла встреча школьников технического лицея с историком и соавтором повести «Была деревня Красуха» Валерием Яковлевым. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото предоставлены пресс-службой Псковского музея-заповедника

На встрече с ребятами Валерий Яковлев рассказал о трагических событиях 27 ноября 1943 года в Порховском районе. Тогда в деревне Красуха немецко-фашистские захватчики сожгли заживо 283 человека. По инициативе Валерия Яковлева в 1966 году на базе школы №2 города Порхова был создан поисковый отряд «Красные следопыты №7».

«Мы с ребятами занимались сбором сведений об истории деревни Красуха и о жителях деревни, которые были заживо сожжены в ноябре 1943 года. Нами было написано около 100 писем, на которые мы получили 70 ответов от жителей соседних деревень и свидетелей тех событий. Благодаря этой деятельности, сейчас в Порховском музее, Псковском музее и Музее оккупации (Псков) есть письмо Марии Павловой, единственной выжившей в той ужасной трагедии», – поделился Валерий Яковлев.

После подробного рассказа о трагедии в Красухе историк дал учащимся Технического лицея познакомиться с копиями писем. В музее отметили, что таким образом дети прикоснулись к живой истории и из первых уст узнали о трагических событиях Великой Отечественной войны. Завершилась встреча просмотром фильма «Была на земле деревня Красуха» 1969 года.

В музее добавили, что в рамках встречи гостям презентовали новый музейно-выставочный комплекс, который посвящен годовщине трагедии в деревне Красуха. На выставке представлены материалы, собранные участниками отряда «Красные следопыты №7». Комплекс доступен для посещения в пространстве постоянной экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» (улица Некрасова,7).