Общество

Более 110 «Точек роста» создали в Псковской области в рамках нацпроекта «Образование»

113 «Точек роста» создали в Псковской области в рамках нацпроекта «Образование». Об этом временно исполняющий обязанности председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков сообщил в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 23 ноября.

«Всего мы с 2019 года создали 113 "Точек роста". В следующем году остается еще 7. Во всех школах сел и малых городов эти "Точки роста" будут созданы. Без исключений», – рассказал Андрей Ермаков.

Он уточнил, что «Точки роста» будут работать по одной на школу. Также в 2023 году создадут 33 центра цифровой образовательной среды, 420 новых мест дополнительного образования и три «Кванторима», два из которых – в Пскове. В Опочке создадут «IT-Куб».

Напомним, национальный проект «Образование» обеспечивает в первую очередь достижение национальной цели Российской Федерации, определенной президентом РФ, по обеспечению возможности для самореализации и развития талантов. Также отдельные мероприятия национального проекта ориентированы на поддержку достижения национальных целей «Достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство» и «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей».

За счет мероприятий национального проекта «Образование» в каждом регионе России обеспечивается развитие системы образования о следующим ключевым направлениям: развитие инфраструктуры образования; профессиональное развитие педагогических работников и управленческих кадров; совершенствование содержания образования и воспитание.